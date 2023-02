Política Geverson aciona Novandir no Conselho de Ética da Casa

O vereador Geverson Abel (Avante) protocolou, nesta quarta-feira (15), representação contra o correligionário Sargento Novandir no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Goiânia, por quebra de decoro parlamentar. Os dois parlamentares discutiram durante evento com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), na sexta-feira (10), no Residencial Antônio Carlos Pires, ...