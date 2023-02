Política Geverson e Novandir brigam por base Vereadores discutem e agressão é relatada durante agenda do prefeito na sexta-feira (10), no Residencial Antônio Carlos Pires; caso pode ir para o Conselho de Ética

A disputa de vereadores por representação em bairros da capital e por atenção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) às suas bases eleitorais gerou tumulto durante evento no Residencial Antônio Carlos Pires, sexta-feira (10). A confusão envolveu Sargento Novandir e Geverson Abel, que têm diferentes versões do episódio, entre relatos de xingamentos e acusação de agressão fís...