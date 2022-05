Política Gilmar Mendes manda trancar Operação Decantação 2, que investigou José Eliton Ex-governador comemorou a decisão: "Essa investigação realizou uma devassa em minha vida e de minha família por mais de seis anos"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o trancamento do inquérito da segunda fase da Operação Decantação, deflagrada em 2019. A investigação apurou suposto desvio de verbas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO), por meio de transferências de valores para a Saneamento de Goiás (Saneago), e teve como um dos alvos o...