A possível aliança do Podemos do ex-juiz Sérgio Moro com o União Brasil é vista pelo núcleo político do Palácio das Esmeraldas como conveniente para Ronaldo Caiado, que demonstra, nos bastidores, entusiasmo com a possibilidade. Na visão palaciana, a candidatura de Moro tem apelo junto ao eleitorado conservador,…