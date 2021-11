O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB), iniciou diálogo com colegas na tentativa de “limpar”, até o fim do ano, uma pauta que já conta com cerca de mil projetos de autoria dos deputados estaduais. A proposta do emedebista é a de buscar entendimento para reduzir o tempo dedicado aos debates a partir da tribuna para…