Clima na Assembleia é de possível punição a Humberto Teófilo por vídeo

O clima na Assembleia Legislativa é de punição para o deputado Humberto Teófilo (PSL), contra quem será protocolada denúncia no Conselho de Ética devido a vídeo em que ele fala sobre a aprovação da PEC do ICMS. No vídeo, do dia 7, Teófilo mostra os nomes dos 25 deputados que votaram a favor da proposta, que muda a distribuição do imposto aos municípios e modifica as regras…