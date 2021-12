Definição sobre secretários que querem se candidatar deve ficar para 2022

As definições no governo a respeito dos secretários estaduais que querem se candidatar em 2022 devem ficar para janeiro. Chegou a haver, neste ano, certa pressão de deputados estaduais e federais para que os auxiliares do governador Ronaldo Caiado (DEM) que pretendem disputar vagas no Legislativo deixassem os cargos, sob o argumento de que podem se beneficiar das ações do…