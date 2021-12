Membros do Compur serão convidados para debater Plano Diretor na Mista

O presidente da Comissão Mista da Câmara de Goiânia, Cabo Senna (Patriota), pretende chamar os integrantes do Conselho Municipal de Política Urbana (Compur) para debater as emendas ao projeto de revisão do Plano Diretor. Em uma reação a…