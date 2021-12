Governador sinaliza para incentivo a candidaturas de secretários em 2022

O governador Ronaldo Caiado (DEM) tem sinalizado, em conversas com aliados, para a possibilidade de incentivar candidaturas de integrantes de seu secretariado a deputado federal nas eleições do ano que vem. Aliados relatam à coluna que o democrata passou a considerar a estratégia com maior interesse diante das dificuldades de formação das chapas de seu futuro…