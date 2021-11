Prefeitura libera 100% de público nos estádios de Goiânia a partir desta terça

O Diário Oficial do Município desta terça-feira trará decreto que libera a entrada 100% de público nos estádios de futebol de Goiânia. O texto, assinado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), terá validade para a partida entre Goiás e Coritiba. Os dois times estão na quarta e na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, respectivamente, e se enfrentarão no Estádio Hailé Pinheiro. O clube goiano pretende colocar 7,8 mil ingressos à venda. O acesso aos jogos será condicionado à apresentação de documento que comprove a vacinação completa ou teste PCR negativo para a Covid-19. Com a nova regra, o uso de máscaras continua obrigatório. Segundo a secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Luana Ribeiro, a retomada se deve por diversos indicadores, sendo um deles a atual porcentagem de vacinados. “Goiânia tem avançado na vacinação da população e isso é muito positivo. Precisamos ampliar essa cobertura de vacinados para que possamos voltar às atividades de forma mais segura”, afirmou Luana. Segundo dados da SMS, mais de 80% da população está vacinada com a 1ª dose e cerca de 60% dos goianienses estão com esquema vacinal completo.