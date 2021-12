“Trouxe mais problemas do que solução”, diz Roberto Naves sobre Daniel Vilela

“Ronaldo Caiado é o melhor para Goiás: superou as dificuldades e agora está apresentando resultados. Ele tem a minha admiração e apoio. Já Daniel, até agora, trouxe mais problemas do que solução.” A fala é do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), em referência ao presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, anunciado em setembro como pré-candidato a vice do governador Ronaldo Caiado (DEM),…