Política Goiás ainda avalia ação no STF, apesar de acordo sobre ICMS Governadores assinaram pacto mediado pela Corte diante da crise causada pela queda na arrecadação estadual, mas falta aval da União

Os governadores, entre eles o de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), já assinaram um acordo mediado por comissão especial criada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após crise causada pela queda na arrecadação estadual decorrente da lei que reduziu e unificou em 17% as alíquotas do ICMS de combustíveis e serviços essenciais. Apesar disso, o esta...