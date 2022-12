Política Goiás negocia acordo com Governo Federal para reverter perdas com arrecadação do ICMS em 2023 Acordo trata de alterações nas regras para a compensação do tributo; teto no imposto impôs limite em investimentos dos estados e municípios

O Governo de Goiás e representantes das outras unidades federativas do Brasil estão em uma corrida contra o tempo para reverter as perdas com arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O acordo com a União, que deverá ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser feito ainda em 2022 para que já entre em vigor no próximo a...