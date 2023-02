Política Goiás pode ter parte das perdas de ICMS compensadas em parcelas de dívida Fachin acolhe argumento do estado de dificuldade em cumprir o RRF e determina abatimento de parcelas da dívida refinanciada com a União

Atualizada em 14/02 às 7h24. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, concedeu liminar, na sexta-feira (10), que determina à União que pague parte das perdas que Goiás teve com a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em parcelas de uma dívida refinanciada com a União no fim de 2021. A decisão de Fachin atende a...