Política Goiás registra 1 milhão de inscritos no CadÚnico Número de famílias goianas incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais é o maior desde o início da série histórica, em 2006; cenário aponta aumento na procura por benefícios

A quantidade de famílias goianas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) chegou a 1 milhão em fevereiro de 2022. Este é o maior número já registrado desde 2006, primeiro ano da série histórica disponível no site do serviço de Consulta, Seleção e Extração de Informações (Cecad) do CadÚnico, administrado pelo governo federal. As informações de fevereiro sã...