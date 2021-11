Política Goiás sobe 12 posições em ranking da STN Em 2019, os 85,4% de acertos foram suficientes para alcançar apenas a 19ª posição

Goiás subiu 12 posições e ficou em 7° lugar na edição 2021 do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). De acordo com o levantamento, o Estado obteve 92,9% de acertos. Em 2019, os 85,4% de acertos foram suficientes para alcançar apenas a 19ª posição. O ranking foi criado para avaliar a consistência da informação que o ...