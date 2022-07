Atualizada às 17h58

Esta é a quarta vez que um governador de Goiás perde um filho no exercício do cargo. Todos homens, muito jovens, com idades entre 21 e 40 anos e até um recém-nascido. Dois deles tinham o mesmo nome do pai.

Em 1952, Pedro Ludovico Teixeira, o fundador de Goiânia, que tinha sido eleito um ano antes, perdeu Antônio Borges Teixeira quando este tinha apenas 21 anos num acidente aéreo no município de Palmeiras.

Em 1981, Ary Valadão, então governador por indicação do presidente Ernesto Geisel, viu o primogênito, Ary Valadão Filho, de 30 anos, morrer após um acidente aéreo em Alto Paraíso de Goiás, durante a execução de um projeto de cultivo de frutos tropicais, por lavoura irrigada. O engenheiro trabalhava com o pai e enfrentou um longo período de internação no Hospital de Queimaduras de Goiânia, mas não resistiu à gravidade das lesões provocadas pelo acidente.

Agora, Ronaldo Caiado, que está no último ano do mandato, perde o filho homônimo, de 40 anos.

Cardiopatia

Em 1975, no início do mandato como governador de Goiás, Irapuan Costa Júnior perdeu o filho recém-nascido, Irapuan Costa Neto, do seu casamento com Lúcia Vânia Abrão. A criança nasceu com uma cardiopatia grave e morreu com poucos dias de vida.

Caiado Filho morre no dia em que sua irmã faz aniversário

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado, neste domingo (3). Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha pelo seu aniverário.

"Hoje é dia do meu pacotinho, minha morena linda. Quando dizem que ela é minha cara eu fico todo todo. Mas vou além, Maria é muito melhor! Como pai, tenho orgulho enorme da sua garra e determinação. Sem falar da sua alegria contagiante. Você transborda amor e carinho pela família. Para mim é um privilégio te chamar de filha e ser seu ombro amigo. Peço a Deus que a ilumine sempre e que realize todos seus projetos de vida. Parabéns, minha filha, minha Santinha está lhe cobrindo com seu manto Sagrado. Muitos anos de vida e saúde. Te amo muito", escreveu.

O governador também é pai de Anna Vitória Caiado e Marcela Caiado.

Velório será no cemitério Vale do Cerrado

O corpo de Ronaldo Caiado Filho será velado neste domingo (3), às 18h30, no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.

Solidariedade

Após a nóticia da morte de Ronaldo Caiado Filho, políticos e entidades lamentaram a perda e prestaram condolências ao governador Ronaldo Caiado (UB), à senhora Thelma Gomes, aos demais familiares e amigos. A maioria deles disse estar em oração.

Veja nota na íntegra:

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor.

