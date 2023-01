Atualizada às 19h31 de 8/1/2023

O governo de Goiás acertou com o governo federal o envio de forças policiais para ajudar a conter os atos golpistas em Brasília. A expectativa é de que as forças cheguem à capital federal na manhã desta segunda-feira (9).

Neste domingo (8), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos três poderes, com depredação dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além do governador Ronaldo Caiado (UB), os chefes do Executivo da Bahia e do Piauí também acertaram o envio de reforços para Brasília.

No Twitter, Caiado chamou os atos deste domingo de "tentativa da barbárie se sobrepor às nossas instituições democráticas". Para o governador, trata-se de algo "absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos."

"Temos que ser intransigentes na defesa da nossa democracia. A democracia não pode ser posta à prova a cada resultado eleitoral, por aqueles descontentes com o resultado das urnas", acrescentou.

O governador lembrou que já perdeu eleições e nunca aventou a possibilidade de questionar o resultado. "Não existe a mínima justificativa para estes atos antidemocráticos. Não podem ser considerados patriotas aqueles que atentam contra o estado democrático de direito e se voltam contra a sua própria nação", escreveu.

