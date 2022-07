Política Goiânia é a 5ª capital em lista de sustentabilidade Avaliação de 7 mil municípios brasileiros considera os 17 objetivos estabelecidos pela ONU; Chapadão do Céu é o primeiro colocado no Centro-Oeste

Goiânia ficou entre as cinco melhores capitais no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC) do Brasil. Apesar disso, em um ranking cuja nota máxima é 100, o município pontuou 58,32. A capital ficou na 229ª posição no levantamento, que analisou 7 mil municípios brasileiros, de acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos p...