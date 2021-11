Política Goiânia inicia preparativos para velório de Iris Rezende A reportagem do POPULAR presenciou o momento em que grades de contenção começaram a ser colocadas no local

Os preparativos para o velório do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, já começaram a ser feitos na manhã desta terça-feira (9), no Palácio das Esmeraldas e na Praça Cívica, no centro da capital. A reportagem do POPULAR presenciou o momento em que grades de contenção começaram a ser colocadas no local. Árvores também foram podadas para f...