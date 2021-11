Política Goiânia recebe título de ‘Capital do Agronegócio’ Segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em 2021, Goiás ocupou a 8ª posição entre as unidades da federação que mais exportaram

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (26) o decreto legislativo que concede a Goiânia o título de Capital do Agronegócio. O projeto, de autoria do vereador Cabo Senna (Patriota), trata-se de um “reconhecimento à importância do município de Goiânia por sua centralidade estratégica nacional no contexto de um dos princípios motores da economia g...