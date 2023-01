Política Goianos descolam de Bolsonaro Após repercussão do vandalismo contra os Três Poderes, políticos afirmam que identificação com as pautas conservadoras é maior do que apoio ao ex-presidente

Com as alegações de que caminharam com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por conta de sua liderança na direita e de que o movimento golpista que questiona o resultado da eleição de 2022 não é formado por bolsonaristas mas, sim, por “patriotas”, os políticos goianos ligados ao grupo tentam se descolar da imagem do ex-presidente. Anteriormente, os políticos permaneceram ao lado ...