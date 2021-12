Política Goianos ligados ao setor rural reafirmam apoio a Bolsonaro Apesar do distanciamento do presidente com o governador, parlamentares entendem que produtores tendem a separar o nacional do local

As articulações em Goiás para as eleições de 2022 indicam um cenário diferente de 2018, quando Jair Bolsonaro, então no PSL, foi eleito presidente da República, e Ronaldo Caiado (DEM) venceu para governador do Estado. Então aliados, ambos tiveram forte apoio do setor agropecuário, do qual Caiado é tradicional liderança. Agora, ao buscarem a reeleição, presidente e go...