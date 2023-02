Política Goianos seguem no foco de investigação sobre depredação Empresário foi preso por participação e pastor é exposto por coordenar mobilização nas redes que terminou em vandalismo

Goianos seguem no protagonismo da tentativa de golpe promovida no dia 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes foram depredadas sob lemas antidemocráticos. Nesta sexta-feira (3), o empresário Lucimario Benedito de Camargo Gouveia, o Mário Furacão, de Rio Verde, foi preso. A Agência Lupa também revelou, nesta semana, que o pastor de Goiânia Thiago Bezerra ...