Política Goianos veem dificuldade para Doria unir PSDB Após prévias acirradas, tucanos em Goiás que apoiaram Eduardo Leite mostram pouca disposição para seguir governador paulista em seu projeto pelo Palácio do Planalto

O grupo de apoiadores do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no PSDB goiano reforça o desafio que o governador de São Paulo, João Doria, terá agora na busca de unidade interna, depois de vencer as prévias de escolha do candidato a presidente da República da sigla, no último sábado (27). Nos bastidores, as lideranças em Goiás demonstram falta de disposição p...