Política Governador define novo secretariado Nesta terça-feira (31), em coletiva de imprensa realizada na posse dos novos dirigentes da Defensoria Pública do Estado de Goiás, Caiado disse que já tem todos os nomes de quem vai ocupar esses cargos, mas não quis adiantar nomes

O governador Ronaldo Caiado (UB) disse que já tem os nomes para as secretarias estaduais neste novo mandato. No entanto, afirmou que, antes de fazer o anúncio, vai apresentar os nomes para os deputados estaduais e com os presidentes partidários. O POPULAR adiantou que a minirreforma no governo estadual inclui a criação das secretarias de Infraestrutura e do En...