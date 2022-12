Acontece, na manhã desta segunda-feira (19), a diplomação dos 41 deputados estaduais, 17 deputados federais e o senador eleitos por Goiás nas eleições de 2022. O evento, realizado no auditório nobre do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), também diploma e dá direito de posse ao governador reeleito, Ronaldo Caiado (UB) - que participa virtualmente - e seu vice, Daniel Vilela (MDB).

Dos 41 parlamentares que vão ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), 19 foram reeleitos (30 disputaram a reeleição), outros retornam à Alego após alguns anos fora, como Lincoln Tejota, Mauro Rubem e Renato de Castro, e outros estarão na Casa pela primeira vez.

Quanto aos deputados federais, nove foram reeleitos e oito serão estreantes na Câmara Federal, como é o caso da deputada eleita Silvye Alves, a mais votada do estado, e Adriana Accorsi, atualmente deputada estadual e que integra a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Novo mandato

O governador reeleito Ronaldo Caiado foi submetido a uma cirurgia no coração recentemente e, por isso, participa do evento remotamente, de São Paulo.

Já o vice-governador, Daniel Vilela, que também será diplomado, marcou presença no auditório do TCE e falou sobre suas expectativas para o novo mandato de Caiado. "O governador está bastante otimista, motivado, numa condição, principalmente, fiscal bem melhor do que encontrou o Estado quatro anos atrás" disse.

Conforme Vilela, momentos antes do início da cerimônia que o diplomou como vice-governador, a situação fiscal de Goiás hoje "não está as mil maravilhas, mas que sem dúvidas está bem melhor do que quando se iniciaram os quatros anos anteriores".

Deputado estadual reeleito com 73 mil votos, Bruno Peixoto, que atuou como líder do Governo na Alego ao longo do primeiro mandato de Ronaldo Caiado, declarou no evento de diplomação que o governo assinou um orçamento deficitário "de aproximadamente 300 milhões de reais ao mês", mas que tomou "diversas medidas" para reverter a situação.

Segundo Peixoto, que é cotado para concorrer à presidência da Alego, a expectativa é de 33 deputados na base do governo a partir de 2023.

Mudança no quadro

Nesta segunda-feira, são diplomados dois nomes que estavam sub judice, mas que conseguiram, junto à Justiça, reverter o quadro e terem a eleição para deputado estadual deferida. São eles: Fred Rodrigues e George Morais. Com isso, dois que estavam na lista de eleitos saíram dela: Thiago Albernaz e Cristóvão Tormin.

Já Alex José Batista, que havia sido considerado eleito com 11.612 votos, também teve a situação de sua candidatura alterada, mas de deferida para indeferida. Com isso, os votos recebidos pelo político ficaram válidos apenas para a legenda.

Processo eleitoral

Em entrevista, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Itaney Campos, celebrou o evento de diplomação e se referiu ao processo eleitoral como bem-sucedido. "Apesar dos ataques, das suspeitas levantadas o processo eleitoral foi realizado, a população foi às urnas. Os ataques foram inócuos", declarou.

Participam do evento autoridades e personalidades do meio político - como o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e Aparecida, Vilmar Mariano - , jurídico, legislativo e de outros instituições. O atual presidente da Alego, Lissauer Vieira, não compareceu.

