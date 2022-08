Política Governador diz que vai citar candidatos da base ao Senado ‘em todos os eventos’ Impasse agora é como administrar candidaturas isoladas sem desarticular a base

Com três candidaturas isoladas ao Senado na base do governo, o ex-governador Ronaldo Caiado (UB) disse que citará os nomes de todos eles em todos os eventos de campanha. Ao ser questionado sobre como vai se comportar nas atividades dos candidatos, ele foi econômico: “Da mesma maneira da convenção, citando o nome dos três em todas as reuniões minhas, exatamente igua...