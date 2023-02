Política Governadores buscam o apoio do Congresso para compensação Presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco receberam grupo de gestores, incluindo Caiado, para encontro que discutiu as negociações com a União

O Congresso entrou nas discussões sobre as perdas de arrecadação sofridas pelos estados após medidas federais, no ano passado, que afetaram a cobrança de ICMS, imposto estadual.O governador Ronaldo Caiado (UB) participou, nesta terça-feira (14), de reunião com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),...