Política Governo apresenta proposta de data-base de 5,5% para servidores estaduais Índice foi colocado em discussão, na tarde desta quarta-feira (23), durante encontro com líderes sindicais, que rejeitaram o porcentual; entidades exigem 25,53%

Atualizada às 17h28 Em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (23), o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, apresentou a proposta do estado para pagamento atrasado da data-base dos servidores no índice de 5,5%. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico), Nylo Sérgio Nogue...