Política Governo Bolsonaro é avaliado como negativo por 56%, diz pesquisa Genial/Quaest Principal problema do Brasil é a economia, segundo 48% das pessoas

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é avaliado como negativo por 56% das pessoas. Os que consideram o governo regular são 22%, enquanto os que avaliam a gestão como positiva são 19%. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (10). O levantamento foi realizado de 3 a 6 de novembro, com 2.063 pessoas com 16 anos ou mais. As e...