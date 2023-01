O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um e-mail específico para receber denúncias e informações sobre terroristas envolvidos nos atos golpistas que aconteceram no domingo (8), em Brasília, no Distrito Federal (DF). As informações podem ser enviadas para denuncia@mj.gov.br.O ministério informou que “qualquer informação ou pista é bem-vinda".

Até o momento, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que 300 pessoas foram identificadas e presas. Os manifestantes invadiram a Esplanada dos Ministérios e depredaram os prédios da sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto.

