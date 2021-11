O governo de Goiás decretou luto oficial de sete dias pela morte do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), aos 87 anos. O emedebista morreu na madrugada desta terça-feira (9) após mais de três meses internado por complicações de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH). Ele estava em tratamento em um hospital em São Paulo.

Leia também:

- Morre Iris Rezende, aos 87 anos, ex-governador de Goiás

- Cortejo de Iris Rezende passará por diferentes pontos de Goiânia

- Corpo de Iris será enterrado às 17h no cemitério Santana, em Goiânia

A previsão é que o corpo de Iris chegue a Goiânia por volta das 12h. Em primeiro momento, será realizado um cortejo que irá passar por diferentes pontos da capital, como o Parque Mutirama, o Paço Municipal e a Avenida Anhanguera.

O velório de Iris será realizado no salão Dona Gercina, no Palácio das Esmeraldas, na capital. Em um primeiro momento fechado para a família e depois aberto para a população. O sepultamento está previsto para as 17h no cemitério Santana.