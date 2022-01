Política Governo de Goiás irá focar nas ações sociais em 2022 Para Adriano da Rocha Lima, este ano será de investimentos, considerando o alívio fiscal e a intensificação de programas sociais; secretário descarta relação com eleições

O mandato do governador Ronaldo Caiado (DEM) chega ao seu último ano em 2022, com a entrada do estado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de auxílio federal, tanto desejado pela atual gestão. Para o secretário da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, este será um ano de entregas, considerando o alívio fiscal e a intensificação de programas sociais iniciados no fi...