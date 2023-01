Atualizada 10/01/23 às 22h32



Uma portaria publicada no diário oficial da União, nesta terça-feira (10), convoca policiais militares de Goiás e outros sete estados para trabalharem na Força Nacional, em Brasília. A medida, assinada pelo ministro da justiça e segurança pública, Flávio Dino, tem como objetivo “pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública em Brasília”.

O uso das forças policiais goianas deve durar até dia 31 de janeiro, conforme a publicação.

Em nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) informou que 30 policiais estão sendo mobilizados para o envio, mas que ainda não foram para Brasília. As atividades a serem feitas por esses policiais vão ser definidas pela Força Nacional e o prazo deve ser o definido na portaria.

O envio de policiais goianos já havia sido anunciado no dia dos atos terroristas que depredaram o Congresso Nacional o Supremo Tirbunal Federal (STF). Além disso, o governo de Goiás ofereceu 270 vagas em presídios do Entorno do Distrito Federal para receber os bolsonaristas radicais detidos por participação nesses atos antidemocráticos. A informação foi passada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) a parlamentares, em almoço no Palácio das Esmeraldas, na tarde de segunda-feira (9).

Em resposta aos questionamentos do jornal O Popular, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) informa o que se segue:

A PMGO, por determinação do Governador de Goiás, em atendimento a pedido do Ministério da Justiça está mobilizando 30 policiais militares para a Força Nacional.

As atividades a serem exercidas serão definidas a critério do comando da Força Nacional.

O prazo de mobilização do efetivo obedece ao estipulado na portaria.

