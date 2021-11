Política Governo federal insiste em minirreforma trabalhista Número 2 do Ministério do Trabalho e da Previdência, Bruno Dalcolmo diz que país precisa ‘repensar sistema trabalhista brasileiro’

O governo federal planeja insistir na votação de um projeto que flexibiliza a legislação trabalhista com a justificativa de melhorar as condições para os informais. Ao contrário das duas vezes anteriores, em que o Executivo foi o principal defensor das mudanças, o Ministério do Trabalho e da Previdência agora quer a liderança do Congresso na discussão.O secretário-executi...