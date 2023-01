Em diálogo com a União, o governo de Goiás ofereceu 270 vagas em presídios do Entorno do Distrito Federal para receber bolsonaristas radicais detidos por participação em atos terroristas em Brasília no domingo (8) ou mobilizações antidemocráticas no país. A informação foi passada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) a parlamentares, em almoço no Palácio das Esmeraldas, na tarde desta segunda-feira (9).

A tropa de choque do Entorno também está em alerta para a necessidade de reforço da estrutura do governo federal e do Distrito Federal, conforme já havia dito o governador pela manhã, após reunião com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública.

Além de cerca de 300 presos pela invasão dos três Poderes no domingo, aproximadamente 1,2 mil manifestantes golpistas foram detidos em acampamentos em Brasília nesta segunda-feira, desmobilizados pela Polícia Militar do Distrito Federal e pela Força Nacional de Segurança, segundo informações oficiais.

A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com forças de Goiás, também vem apreendendo ônibus no estado, com encaminhamento de passageiros para a sede da Polícia Federal em Goiânia.

