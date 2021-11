Política Governo orienta ministérios a pagar verba política de 2020 Planalto deu diretriz após queixas de parlamentares sobre interrupção; decisão do STF impede pagamentos de emendas de relator de 2021

O Palácio do Planalto orientou os ministérios, na sexta-feira (12), a continuar executando emendas de relator do Orçamento de 2020.Havia queixas de parlamentares sobre a interrupção total, em algumas pastas, do pagamento desse tipo de emenda, chamada RP-9.Do ano passado, quando passou a valer, para cá, esta fatia bilionária dos recursos da União se tornou moeda de t...