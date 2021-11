Política Governo reduz mistura de biodiesel para conter alta do diesel em 2022 Percentual obrigatório será de 10% em vez dos 14% previstos originalmente

O governo decidiu alterar o porcentual obrigatório de mistura de biodiesel ao diesel de petróleo em 2022, alegando que a medida protege os interesses do consumidor ao conter a alta do preço do combustível nas bombas.Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (29), o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) informou que o porcentual obrigatório ficará em 10%, mesmo p...