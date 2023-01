Política Governo reforça policiamento na sede de poderes em Goiás Polícia monitora possíveis manifestações no estado e aumenta segurança

Após reunião com o governador Ronaldo Caiado na manhã desta segunda-feira (9), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás informou que aumentará o efetivo policial nas sedes dos três poderes e do Ministério Público no estado. "Estamos aumentando a segurança nos poderes, no Executivo, Legislativo e Judiciário, e MP", afirmou o titular da SSP, coronel Renato...