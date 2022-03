Política Governo troca o comando da Superintendência de Combate à Corrupção de Goiás Rodrigo Mendes de Araújo, que estava no cargo desde agosto do ano passado, é substituído por Deusny Aparecido Silva Filho

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) trocou o comando da Superintendência de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado de Goiás. Foi publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (3), a exoneração de Rodrigo Mendes de Araújo, que estava no cargo desde o dia 24 de agosto do ano passado. Ele foi substituído por Deusny Aparecido Silva ...