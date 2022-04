Política Grupo de professores faz novo protesto durante evento com presença de Rogério Cruz Desta vez, a manifestação ocorreu durante o 4º Mutirão do Governo de Goiás, que é realizado em parceria com a Prefeitura de Goiânia, no Jardim Abaporu, Região Leste da capital

Um grupo de professores da rede municipal de educação de Goiânia realizou mais um protesto, neste sábado (9), com cobrança do pagamento de data-base para servidores administrativos e reajuste linear de 33,24% para o magistério. A categoria está em greve há 25 dias. Desta vez, a manifestação ocorreu durante o 4º Mutirão do Governo de Goiás, que é realizado em par...