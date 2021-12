Política Grupo de vereadores assina nota de apoio para dar nome de Iris ao aeroporto de Goiânia Segundo informações, foi o vice-presidente da Câmara de Goiânia, Clécio Alves que recolheu as assinaturas de seus pares

Trinta e três dos 35 vereadores de Goiânia assinaram uma nota apoiando a proposta do senador Luiz do Carmo para alterar o nome do aeroporto da capital de Santa Genoveva para Iris Rezende Machado. Segundo informações, foi o vice-presidente da Câmara de Goiânia, Clécio Alves que recolheu as assinaturas de seus pares. Homenagem O nome atual do aeroporto de Goiâ...