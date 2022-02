Política Grupo estuda redesenho dos mutirões do Estado Programa deve ser principal ferramenta para facilitar interlocução com lideranças políticas locais; governo não descarta parceria com prefeitura da capital

O grupo liderado por Paulo Ortegal com o objetivo de intensificar as ações do governo de Ronaldo Caiado (União Brasil) em Goiânia deve ter nos mutirões uma de suas principais ferramentas como forma de fazer a interlocução entre governo estadual, vereadores, suplentes e lideranças de bairro. O POPULAR apurou que está em estudo um redesenho dos mutirões para este fim....