Política Grupo realiza ato pela democracia em Goiânia Manifestantes começaram movimentação na Praça Universitária e seguiram para a Praça do Bandeirante

Lideranças estudantis e de partidos de esquerda realizam, nesta quinta-feira (11), ato em defesa da democracia, em Goiânia. A manifestação começou na Praça Universitária e o grupo seguiu pela Avenida Anhanguera até a Praça do Bandeirante, no Centro da capital. Ao longo do caminho, participantes estão fazendo leitura de trecho da “Carta às Brasileiras e aos Brasil...