Política Guedes cede a pressão de Bolsonaro por reajuste a servidores públicos Técnicos do Ministério da Economia alertam, porém, que travas na legislação podem frustrar o plano do presidente de dar aumento para o funcionalismo em ano eleitoral

Sob pressão do presidente Jair Bolsonaro, membros da equipe econômica aceitaram trabalhar pelo reajuste a servidores públicos em ano eleitoral. Técnicos da pasta, no entanto, alertam que a medida exigirá corte de despesas em outras áreas e apontam uma série de travas legais que devem limitar esse aumento salarial.Em evento no Bahrein nesta terça-feira (16), o presiden...