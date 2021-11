Política Guru de Moro, Pastore diz que benefício chegou a quem não deveria Em audiência pública na Câmara, economista cita restrição a teto de gastos, critica Lira e afirma que PEC dos Precatórios é ‘clientelismo político’

Primeiro nome apresentado por Sergio Moro como auxiliar na área macroeconômica de sua possível candidatura à Presidência da República em 2022, o ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore afirmou nesta quinta-feira (18) que o auxílio emergencial de R$ 600 foi pago a muito mais gente do que deveria, se mostrando um dos principais exemplos de erros do governo Jair...