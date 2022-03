Política Gustavo Mendanha deixa a definição de partido para última hora Prefeito de Aparecida mantém conversas com PL, PSD, PP e Republicanos, mas os três últimos priorizam a aliança com o governador Ronaldo Caiado

Ainda com expectativa de se filiar a uma legenda de maior estrutura, o prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha, deve deixar para o fim do mês o anúncio do destino partidário. Ele mantém conversas com PL, PSD, PP e Republicanos, mas os três últimos partidos priorizam a aliança com o governador Ronaldo Caiado (UB).Gustavo ...