Política GUSTAVO MENDANHA (PATRIOTA)

Sou a favor do uso de tecnologia para solução de problemas públicos. Foi assim que fizemos de Aparecida de Goiânia, a cidade com mais câmeras per capita do Brasil, com uso de inteligência artificial para identificação de foragidos da justiça, leitura de placas para detecção de veículos roubados, além do auxílio na solução de crimes. Reduzimos em cerca de 70% os índice...