Há suspeita de superfaturamento de 143% na compra de Viagra pelas Forças Armadas

O deputado federal por Goiás Elias Vaz (PSB-GO) denuncia a possibilidade de as Forças Armadas terem superfaturado a compra de 35.320 comprimidos de Viagra em 143%. A aquisição foi revelada nesta segunda-feira (11) pelo jornal O Globo, após levantamento do parlamentar. Ao POPULAR, Elias revela a nova suspeita quanto aos valores da compra do remédio. Elias e o depu...